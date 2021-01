82-jarige overlijdt na vaccin: onderzoek naar mogelijk verband

Een onderzoek moet uitwijzen of het overlijden van een 82-jarige met gezondheidsproblemen verband houdt met de toediening van het coronavaccin vijf dagen eerder. Dat meldt het federaal geneesmiddelagentschap FAGG vandaag. Er zal een autopsie worden uitgevoerd. Voorlopig kan dus nog niet worden gesteld dat er een oorzakelijk verband is.

"We zijn in de loop van donderdagvoormiddag op de hoogte gebracht van het overlijden van een persoon die op (vrijdag) 8 januari het vaccin kreeg toegediend. Het overlijden vond plaats op (woensdag) 13 januari", zegt Ann Eeckhout, woordvoerder van het FAGG.

Of er een oorzakelijk verband is tussen de vaccinatie en het overlijden is helemaal niet zeker. "Voorlopig zijn er te weinig gegevens daarvoor", aldus Eeckhout. Er is wel beslist om het sterfgeval verder te onderzoeken. Er zal een autopsie worden uitgevoerd om meer duidelijkheid te verschaffen.

"We moeten bij de kwetsbare doelgroep die momenteel wordt gevaccineerd, rekening houden met het voorkomen van ernstige gezondheidsproblemen en overlijdens, los van de vaccinatie", meldt FAGG in een mededeling op de website. "Verder onderzoek om te kijken of de vaccinatie een rol speelt in dit overlijden is essentieel. FAGG-experten verzamelen op dit moment alle relevante gegevens.”

Over de overledene kan enkel worden meegedeeld dat het om een 82-jarige gaat. Om privacyredenen wordt geen informatie gegeven over bijvoorbeeld geslacht en woonplaats van de betrokkene.

Eén ernstige melding van bijwerkingen

Voorts zegt het FAGG dat er tot 12 januari in België tien meldingen van vermoedelijke bijwerkingen geregistreerd waren na toediening van het vaccin van Pfizer/BioNTech. Op dat moment waren er al 34.979 dosissen van dat vaccin toegediend.

Eén van die meldingen wordt als ernstig beschouwd. Er was binnen de vijftien minuten na vaccinatie sprake van duizeligheid, gevolgd door verhoogde bloeddruk, samentrekkingen van de spieren van de luchtwegen met verlaagd zuurstofgehalte in het bloed en pijn op de borst. Na enkele uren was er wel weer sprake van een positieve evolutie, meldt het FAGG nog.