80 procent van Vlaamse volwassenen kreeg boosterprik

Van Gucht: "Corona-uit­braak zou in ons land niet zo snel opgemerkt zijn als in Wuhan”

"Als de corona-uitbraak in Wuhan in ons land was gebeurd, dan ben ik er niet van overtuigd dat we het zo snel zouden opgemerkt hebben of onmiddellijk alarm zouden hebben geslagen." Dat heeft Steven Van Gucht (Sciensano) gezegd tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement over de voorbereiding op een toekomstige pandemie.

13:45