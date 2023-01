80 jaar na ontsnapping uit dodentrein reist Simon Gronowski (91) met scholieren naar Auschwitz

De reis voor scholieren is een initiatief van het War Heritage Institute (WHI), een federale instelling die als doel heeft militair erfgoed te behouden en de herinnering door te geven. Defensie ondersteunt deze reis. De ‘herinneringsreis’ naar Auschwitz is een jaarlijks initiatief sinds 2003.

Scholieren en leerkrachten vlogen donderdagochtend met anderhalf uur vertraging vanuit Melsbroek naar Krakau. Vandaar gaat het per bus naar Auschwitz en Birkenau. Ter plaatse worden de leerlingen geconfronteerd met de gruwel van de vernietigingskampen. De nazi’s brachten in Auschwitz 1,1 miljoen mensen om.

Hier kon Simon Gronowski op 19 april 1943 spectaculair aan ontsnappen. Gronowski zat in de trein van de Dossinkazerne naar Auschwitz-Birkenau. Reeds in Boortmeerbeek kon hij uit de trein ontsnappen. Zijn moeder geraakte niet mee uit de wagon en werd later gedood door de nazi’s. Ook zijn zus werd een half jaar later naar Auschwitz gebracht en stierf kort na haar aankomst in de gaskamers.