80.000 verkeersslachtoffers van voorbije 50 jaar herdacht in Hasselt: “Deze cijfers zijn hallucinant”

In Hasselt zijn zondag de zowat 80.000 personen die de voorbije vijftig jaar overleden in het verkeer in België symbolisch herdacht. Verkeersinstituut Vias en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) onthulden er in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) symbolisch een tapijt met daarop de namen van de verkeersslachtoffers.

Volgens Vias noteerde ons land exact vijftig jaar geleden het hoogste aantal verkeersdoden ooit. Zo kwamen in 1972 maar liefst 3.101 personen om het leven. Sindsdien daalde het aantal dodelijke slachtoffers geleidelijk dankzij allerhande maatregelen zoals de maximumsnelheid van 120 kilometer per uur op de snelwegen, de gordelplicht of de verlaging van de alcoholdrempel naar 0,5 promille in 1994.

In 1984 ging het aantal slachtoffers zo onder de 2.000-grens en in 2008 daalde het cijfer onder de duizend. In 2019 waren er nog 644 verkeersdoden en vorig jaar was er sprake van 516 slachtoffers, een lichte stijging na 2020 (499), een uitzonderlijk jaar door de coronacrisis.

"Toch hebben in totaal ongeveer 80.000 personen de voorbije vijftig jaar het leven gelaten in een verkeersongeval. Dat is ongeveer het aantal inwoners van de stad Hasselt", aldus Vias in een persbericht. "Naast deze doden vielen er meer dan 3,4 miljoen gewonden.”

Hallucinant en verontrustend

Bovendien zou het aantal verkeersdoden in 2022 opnieuw stijgen, zo suggereren de laatste cijfers. “Deze cijfers zijn hallucinant en de tendens is verontrustend. We ontvangen allerlei signalen dat het de verkeerde richting uitgaat en moeten vermijden dat politiek en maatschappij hierin berusten", dixit minister Peeters, die onder meer naar het nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan verwijst.

In dat plan staat de veiligheid van de actieve weggebruiker centraal. "We investeren maximaal in veilige en comfortabele infrastructuur, plaatsen trajectcontroles, blijven middelen voorzien voor educatie en sensibilisering en toch zien we helaas geen positieve evolutie in de ongevallencijfers. We monitoren ons plan permanent en zullen bijsturen waar nodig en willen vooral focussen op gedrag.”

De herdenking vond plaats in het kader van de Internationale herinneringsdag voor verkeersslachtoffers van de Verenigde Naties. Ook in Doornik was er een herdenking.

