8 leerkrachten debatteren in virtuele leraarskamer over hoe corona momenteel hun leven bepaalt: “Ik ben stiekem jaloers op die telewerkers”

Ben je bang om ziek te worden? Is coronaproof lesgeven mogelijk? Moeten de scholen dicht? Heeft afstandsonderwijs zin? Is er genoeg waardering voor leerkrachten? Nemen ouders genoeg verantwoordelijkheid? We verzamelden acht leerkrachten in een virtuele leraarskamer voor een ultiem coronadebat. Zonder uitzondering bezingen ze de liefde voor hun vak, maar het is tegelijk loodzwaar geworden en velen zitten op hun tandvlees.