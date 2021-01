77 procent van Belgen bereid tot vaccinatie tegen corona

ONZE OPINIE. Het wordt tijd om ook andere data te prikken, dan die van onze spuit

14 januari ‘Alle coronamaatregelen verlengd tot 1 maart.’ Zo ineens. Het is dat ik recht stond in de frituur, of ik was dinsdagavond van mijn stoel gevallen. Maar al snel werd gezegd dat het eigenlijk niets betekende: eerdere versoepelingen werden niet uitgesloten, dat Ministerieel Besluit was er alleen maar voor de rechtszekerheid. Vrij vertaald: juridisch geneuzel, waar wij ons niets van aan hoeven te trekken.