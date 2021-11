75% is gevaccineerd: geraken we nog aan groepsimmuniteit of doet dat er niet meer toe?

Groepsimmuniteit zou ons uit de crisis helpen, zo klonk het vorig jaar. Vandaag is 75% van de Belgen volledig geprikt en gelden weer strengere regels. Geraken we eigenlijk nog wel aan groepsimmuniteit voor Covid-19 of is die strategie intussen utopie? Waarom laten we het virus niet gewoon ‘even razen’ tot we allemaal immuun zijn?