74 procent van inburgeraars doorgestuurd naar VDAB sinds maart 2022, maar “we moeten naar 100 procent”

Onlangs hebben het Agentschap voor Integratie en Inburgering en VDAB een samenwerkingsakkoord ondertekend. Bedoeling is om alle nieuwkomers zo snel mogelijk toe te leiden naar VDAB. Sinds 1 maart 2022 zijn inburgeraars ook al verplicht om zich bij de start van hun inburgeringstraject en binnen een termijn van 60 dagen in te schrijven bij VDAB (of Actiris in Brussel).

Niet genoeg

Die ingrepen beginnen hun vruchten af te werpen, meent minister van Inburgering Somers. "In de vorige regeerperiode werd maar 17 procent van de inburgeraars naar VDAB geleid. Veel te weinig", meent Somers. "Na vijf jaar heeft amper de helft van de inburgeraars een job. Ook dat is veel te weinig." Sinds de decreetswijziging in maart 2022 is het aantal inburgeraars dat is doorgestuurd naar VDAB gestegen naar 74 procent. "Dat is een forse stijging, maar het is nog niet genoeg. We moeten naar 100 procent gaan en ik verwacht dat we daar ook binnen de twee maanden zullen raken", aldus Somers.