73 besmettingen met omikron vastgesteld in België

HLN LIVE Van Gucht: “Eind deze maand te vroeg om te versoepe­len door onzeker­heid rond omikron”

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) denkt dat het eind deze maand, na het Overlegcomité van 22 december, nog te vroeg is om te versoepelen “met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht, met de griep in het land en met een opkomende omikronvariant”, zegt Van Gucht bij HLN LIVE. “Genoeg onzekerheid om voorzichtig te blijven.” De professor vindt ook dat we de boosterprik zo snel mogelijk moeten doorvoeren. Bekijk hieronder een fragment van het gesprek.

10:09