700-tal mensen betoogt in Brussel tegen Europese steun aan Israël

Demir werkt aan strengere regels voor boeren: teeltvrije zones langs water, maximale bemesting­norm 15% omlaag.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil tegen het einde van het jaar een zevende mestactieplan (MAP7) klaar hebben omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen ondermaats is. Een eerste voorstel, waarover de regering de komende weken onderhandelt en dat De Tijd kon inkijken, omvat erg strenge regels voor bemesting in de landbouw. Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), jong ABS en Groene Kring reageren zaterdag met verbijstering. Ook CD&V uitte kritiek.

15:41