7 tips om je huis tegen het extreme regenweer te wapenen

Na de catastrofale zondvloed in ons land, en nu ook de wateroverlast in Dinant en West-Vlaanderen: wat kunnen we doen om ons huis te wapenen tegen steeds extremer regenweer en wateroverlast? Professor hydrologie Patrick Willems (KU Leuven), verzekeringsexpert Wauthier Robyns (Assuralia) en brandweerofficier Erik Valgaeren (Brandweerzone Diest) geven tips.