“7 op de 10 leest buiten zijn werkuren geen e-mails”: zo denken Belgische werkgevers over hun medewerkers

WEERBE­RICHT. Eerst opklarin­gen, maar regen in de namiddag, temperatu­ren tot tien graden

Momenteel is het in grote delen van het land nog zonnig, maar zaterdagnamiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen vanaf het westen. Dat meldt het KMI. Het wordt de voorbode van een week vol buien en windstoten. De maxima liggen zaterdag tussen 6 graden in de hoge Ardennen en 10 graden in Vlaanderen. De zuidenwind wordt matig tot vrij krachtig en er zijn rukwinden mogelijk tussen 50 en 60 kilometer per uur.

7 januari