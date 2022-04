680 Afghaanse vluchtelingen hebben geen recht op bescherming in België

680 Afghaanse vluchtelingen hebben in maart te horen gekregen dat ze geen recht hebben op bescherming in België. Zij kregen een weigeringsbeslissing en het bevel om het land te verlaten. Dat heeft het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen beslist, meldt VRT.

Sinds de taliban in augustus aan de macht kwamen in Afghanistan is de situatie veranderd, klinkt het bij het Commissariaat-Generaal. "Er is nog geweld in het land, maar het gaat niet meer om willekeurig geweld. Niet alle mensen worden geviseerd door de taliban, het gaat om welbepaalde profielen", vertelt commissaris-generaal Dirk Van Den Bulck aan de openbare omroep.

"In februari zijn de asielzoekers opgeroepen van de honderden dossiers die intussen waren blijven liggen. Zij zijn gehoord en in maart hebben velen van hen dan een weigeringsbeslissing gekregen", aldus Van Den Bulck.

Alleen de Afghaanse asielzoekers die persoonlijk gevaar liepen op foltering of vervolging, zoals mensenrechtenactivisten, journalisten en mensen met een geaardheid die in het land niet getolereerd wordt, kregen groen licht.

De geweigerde Afghaanse dossiers vormen een derde van het totaalaantal beslissingen in maart. In maart lag het aantal erkende dossiers op 28,5 procent, in februari was dat nog 44,7 procent.