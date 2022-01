68.000 vaccinaties bij 5- tot 11-jarigen komende twee weken

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.

Na enkele weken proefdraaien is de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen nu helemaal op gang getrokken. 74% van alle 5-11-jarigen zijn al uitgenodigd (383.393 op een totaal van 515.183 kinderen), 1% is al gevaccineerd. Deze week werden al 15.000 prikken gezet, volgende week staan er 40.000 vaccinaties gepland. De week daarna zijn er voorlopig 28.000 afspraken.

Weigeringen

Op basis van zeer voorlopige cijfers is er in deze leeftijdscategorie sprake van 2.721 weigeringen. Is dat veel? “Het is een vrijwillige vaccinatie, waarbij we het heel belangrijk vinden dat de ouders, en uiteraard ook het kind, goed geïnformeerd zijn en dan weloverwogen een beslissing nemen”, zegt Dirk Ramaekers van de taskforce Vaccinaties. “Een spuitje bij kinderen is ook niet zo evident als bij u en ik. Daartegenover staat de respons op initiatieven zoals nu in de Zoo van Antwerpen, waar op een erg kindvriendelijke manier wordt gevaccineerd.”

Om kinderen te vaccineren, is inderdaad toestemming van de ouders vereist. Dat kan via aanwezigheid van één van de ouders die het kind begeleidt tijdens de toediening van het COVID-vaccin. Er kan evenwel ook uitdrukkelijk een vaccin worden geweigerd. In principe online en anders fysiek in het vaccinatiecentrum. Indien één van beide ouders expliciet een weigering doorgeeft, mag het kind niet worden ingeënt als de andere ouder het aanbiedt in het vaccinatiecentrum. Na een weigering kan het kind alleen nog gevaccineerd worden met dubbele toestemming of bewijs rechterlijke uitspraak.

Ouders kunnen zelf de afspraken voor al hun kinderen op hetzelfde moment boeken. Er wordt uitgegaan van een wat lagere vaccinatiegraad bij deze doelgroep, waardoor en ruimte in de vaccinatiecentra is om kinderen samen te vaccineren. Ouders wordt geadviseerd om de informatiekanalen van het vaccinatiecentrum te consulteren.

Reisplannen

Net zoals iedereen ontvangen ook kinderen van 5 tot en met 12 jaar een vaccinatiecertificaat na de eerste en tweede prik (met nummering 1/2 en 2/2). Een vaccinatiecertificaat zal bij kinderen echter niet opgevraagd kunnen worden als een Covid Safe Ticket (CST) als toegangsvoorwaarde voor bijvoorbeeld horeca, evenementen of zorgvoorzieningen. Dat komt omdat voor kinderen geen onderscheid wordt gemaakt tussen wie is gevaccineerd en wie niet.

Het vaccinatiecertificaat voor jongere kinderen kan in sommige gevallen wel vereist zijn voor reizen naar het buitenland. Wie reisplannen heeft, krijgt het advies om de vereisten voor kinderen in het land van bestemming te controleren, bijvoorbeeld op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. In die gevallen is het certificaat geldig vanaf 2 weken na volledige vaccinatie.

