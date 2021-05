66.000 mensen op Pukkelpop? “Daar vallen wij van achterover”, zegt Erika Vlieghe

Infectiologe Erika Vlieghe, de voorzitster van de adviesraad GEMS, kan zich niet vinden in de beslissing van het Overlegcomité om vanaf midden augustus opnieuw grote festivals te laten plaatsvinden. Dat er op Pukkelpop bijvoorbeeld 66.000 festivalgangers per dag aanwezig kunnen zijn, de volledige capaciteit, kan er bij haar niet in, liet ze vanavond verstaan in De Afspraak. "Daar vallen wij van achterover”, klonk het.

Vanaf 13 augustus wordt er tijdelijk een systeem op poten gezet om enkele grote festivals te kunnen laten doorgaan, zo kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) deze namiddag aan op de persconferentie na het Overlegcomité. Bezoekers zullen moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of een recente negatieve PCR-test hebben afgelegd. De lijst van landen van waaruit bezoekers zullen mogen afzakken is nog niet vastgelegd, maar wellicht zal het gaan om de Europese Economische Zone, mogelijk aangevuld met het Verenigd Koninkrijk. Ook die festivalgangers zullen moeten aantonen dat ze gevaccineerd zijn of negatief getest hebben.

Meteen kwam het bericht dat onder andere het festival Pukkelpop dit jaar zal doorgaan op volledige capaciteit, kondigde organisator Chokri Mahassine aan. Dat komt neer op zo’n 66.000 bezoekers per dag. “Er zullen een aantal wijzigingen zijn, maar het is non-social distance en je moet ook geen mondkapje dragen” aldus Mahassine op Studio Brussel. Pukkelpop staat gepland van 19 tot 22 augustus.

“Dit kan nog wel eens misgaan”

Infectiologe Erika Vlieghe houdt haar hart vast, zei ze in De Afspraak, waar ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) te gast was. “Bij ons heerst er enorme ongerustheid. Met de vaccinaties gaat het fantastisch goed. Maar het is wel heel veel op vrij korte tijd, met heel weinig handrem. Dat baart mij zeer veel zorgen. Is er een plan B? Dat is ook mijn grote vraag, want dit kan nog wel eens misgaan natuurlijk.”

Vooral het feit dat er tienduizenden mensen naar festivals zullen mogen gaan, ook al zijn ze gevaccineerd of getest, kan er bij Vlieghe niet in. “Er is een verschil tussen meer dingen toelaten op een bevattelijke manier, en festivals zonder limiet. (...) Het zal u niet verrassen dat wij daar van achterover vallen. Dat zijn enorme aantallen. Je kan zeggen ‘ze zijn gevaccineerd’, en die vaccins kunnen veel, maar ze kunnen niet perfect voor alles beschermen. Er zijn nog heel veel onbekenden in dit verhaal. Er zijn nieuwe varianten die nu al aan het circuleren zijn. Daarom vragen we altijd voorzichtig te zijn en de schaal bevattelijk te houden. Als het dan misgaat, gaat het mis op een bevattelijke schaal.”

Met dat argument was Jambon het echter niet eens. “Met die redenering zitten we volgend jaar nog met restricties. Op een bepaald moment moet je als maatschappij een zekere graad van risico nemen.”

Afgelopen zondag zei Vlieghe al dat het voorstel om vanaf de tweede helft van deze zomer grote festivals mogelijk te maken “helemaal haaks staat op wat wij voorop hadden gesteld”. “De regering weet dat wij dat vinden, maar dat lijkt steeds minder te tellen. De druk is groot, de mensen gaan er steeds meer van uit dat corona achter de rug is, maar hoe graag ik dat zelf ook zou willen, we zijn er nog niet uit”, zei ze tegenover Het Laatste Nieuws.