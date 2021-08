600 euro per ticket en nog niet eens 'echte' race gezien: "M'n dochter keek hier half jaar naar uit. 's Avonds is ze in tranen uitgebarsten”

Formule 1, dat zijn de strafste autopiloten die in hun razendsnelle bolides elkaar aftroeven in een decor van glitter en glamour. Of in het geval van de GP van Francorchamps volgens aanwezige fans: na een modderbad en een dagje in het ijle staren met veel engelengeduld en een lege portefeuille weer naar huis mogen om daar nog een bemoedigende boodschap van de organisatie te krijgen. “U was een toppubliek. Tot volgend jaar!” Vier Vlamingen betaalden flink wat geld voor tickets, maar kwamen van een koude kermis thuis: “M’n dochter heeft er een half jaar naar uitgekeken. Zondagavond is ze gewoon in tranen uitgebarsten.”