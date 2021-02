600.000 euro voor pistolen van Napoleon in ‘Stukken Van Mensen’: “Goeie reclame voor mijn zaak”

Antiekhandelaar Paul De Grande heeft in ‘Stukken van Mensen’ 615.000 euro betaald voor een set pistolen die Napoleon ooit cadeau heeft gedaan aan een generaal van hem. Het is het duurste object dat al in het programma van VIER - nu Play4 - werd verkocht. Net als de vorige recordhouder, een pistool van 300.000 euro dat nog van J.F. Kennedy was, is het een stuk van Ives Devos, ‘s werelds grootste handelaar in antieke wapens. Toeval was dat niet. “De programmamakers vroegen of ik nog iets liggen had waarmee dat record verbroken kon worden,” zegt Devos.