60% van cafés en restaurants denkt eraan prijzen te verhogen door duurdere energiefactuur: Horeca Vlaanderen vraagt dringend maatregelen

Een grote verrassing is het niet: maar liefst 96 procent van de horecaondernemers vindt dat de steunmaatregelen van de federale en Vlaamse regering niet helpen om de stijgende energieprijzen de baas te blijven. De sectororganisatie steunt horeca-uitbaters daarom met de informatiecampagne ‘Horeca Energy Support’ over hoe ze kunnen besparen op hun energieverbruik. Bovendien stelt Horeca Vlaanderen voor om uitzonderlijk het gebruik van ecocheques, die in de horeca traditioneel in januari worden uitgedeeld aan het personeel, uit te breiden naar energiekosten. “Dat is 250 euro die rechtstreeks naar de facturen voor gas en elektriciteit kan gaan - geld dat niét van de overheid komt, maar laat onze ondernemingen toe zélf hun personeel te helpen”, zegt CEO Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen.

Quote Tijdelijke BTW-verlaging naar 6 procent geeft uitbater meteen 15 procent meer marge om de facturen te betalen Matthias De Caluwe, Horeca Vlaanderen

Maar de sectororganisatie kijkt toch ook naar zowel de federale als de Vlaamse regering voor steunmaatregelen. Decaluwe: “Snel voelbare bescherming in dit kwartaal is voor onze horecaondernemers cruciaal. Schrijnende verhalen bereiken ons iedere week meer en meer, en dat met de wintermaanden nog in het vooruitzicht. Nu de algemene steunmaatregelen er zijn, moet je zoals tijdens de coronacrisis ook gericht kijken naar wat nodig is voor de kwetsbaarste sectoren. We vragen nog voor dit kwartaal een verhoogde fiscale aftrekbaarheid van catering- en receptiekosten naar 100 procent en een tijdelijke btw-verlaging naar 6 procent. Die tijdelijke btw-verlaging geeft trouwens ook een duw in de rug van de sport-, culturele en eventsector: op iedere pint, cola of koffie die ter plaatste gedronken zal worden, heeft de uitbater meteen 15 procent meer marge om de facturen te betalen. Een duw in de rug met directe impact dus, want de facturen liggen er nù.”

Quote Als het brandt, moet je nu blussen. Niet in januari Matthias De Caluwe, Horeca Vlaanderen

De horeca is niet de enige sector die klappen krijgt in de energiecrisis en dus aanklopt voor steunmaatregelen van de overheid. Al maakt De Caluwe zich sterk dat niet ingrijpen uiteindelijk ook nefast zal zijn voor de overheidsinkomsten, zeker nu 57 procent van de ondernemers 2022 met verlies zal afsluiten. “Dit zijn redelijke maatregelen om de meer dan 63.000 Belgische horecabedrijven en haar medewerkers wat zuurstof te geven. De kostprijs van niks doen voor de overheid, zal helaas anders ook groot zijn. Dit door de extra sluitingsdagen en een gedeelte van het personeel dat mogelijk op technische werkloosheid zal komen te staan. Uit onze enquête is al gebleven dat 68 procent van de horecazaken een omzetdaling vaststelde in september en zelfs van meer dan 20 procent bij ruim 35 procent van die zaken: dat betekent sowieso al minder btw-inkomsten. De angst bij onze ondernemers door de stijgende aankoop- en energieprijzen is duidelijk voelbaar. Daarom vragen we om steun in dit kwartaal. Als het brandt, moet je nu blussen en niet pas in januari.”

