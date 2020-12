60 studenten staan bedrijven in nood bij: “Zij de gratis hulp, wij de ervaring: pure win-win”

Sommige jongeren genieten languit in de zetel van de zee aan vrijgekomen tijd nu ze amper naar de les kunnen en de cafés gesloten zijn. Anderen grijpen die onverwachte pauze liever aan om werkervaring op te doen en hun toekomstig cv op te krikken. De 60 studenten van Cov.help zitten duidelijk in die tweede categorie. Initiatiefnemers Louis Langendries en Alexis Raedemaecker kwamen op het idee toen ze in maart hun masterjaar in respectievelijk Milaan en Montréal onverwacht moesten staken door corona. "Ze zagen handelaars die geen webshop hadden en restaurants die hun takeaway niet van de grond kregen omdat ze niet vertegenwoordigd waren op de sociale media. Allemaal firma's die het moeilijk kregen, maar geen grote consultancybedrijven kunnen betalen", zegt Léon De Landsheer, die Cov.help bijstaat bij de lancering in Vlaanderen. Spek voor de bek van het duo economiestudenten. "Hun kennis ter beschikking stellen is pure win-win. Zij doen werkervaring op en de handelaars worden gratis geholpen."