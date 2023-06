6 op de 10 werknemers geen voorstander van vierdagenwerkweek

De meeste Belgen zien duidelijk geen heil in de vierdagenwerkweek: liefst 6 op de 10 Belgische werknemers geven namelijk aan dat ze niet in zo’n regime willen of kunnen werken. Vooral twintigers (47,6%) willen echter wél komaf maken met de klassieke vijfdagenweek.

Sinds 20 november 2022 hebben werknemers de mogelijkheid om een voltijds arbeidscontract in vier dagen te presteren, via de zogenaamde vierdagenwerkweek. De eerste cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta toonden in februari al aan dat er toen nog weinig animo voor was: slechts 0,5% van de werknemers werkte in zo’n regime. En ook uit een nieuw onderzoek van Acerta en Stepstone blijkt nu dat bijna 6 op de 10 (57,4%) werkende Belgen er nog steeds geen voorstander van is. De redenen zijn verschillend: Zo werkt 12,4% al deeltijds waardoor de vierdagenwerkweek geen optie meer is, 13,8% heeft dan weer eerder interesse in deeltijds werk in plaats van voltijds werk in vier werkdagen. De resterende 31,1% wil gewoon voltijds blijven verder werken.

“Werknemers moeten hun werkgever zelf laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in de vierdagenwerkweek, ofwel spontaan, ofwel nadat de werkgever de vierdagenwerkweek als optie heeft aangeboden via het arbeidsreglement of een CAO. Maar we merken dat weinig werkgevers die vraag krijgen”, zegt Annelies Bries, juridisch experte van Acerta Consult. “Tegelijkertijd is flexibiliteit op de werkvloer nooit belangrijker geweest dan nu. Dezelfde werkvorm werkt niet meer voor iedereen, daar moeten bedrijven zich bewust van zijn.”

Twintigers wel voorstander

Bij de werknemers die wél interesse hebben in de vierdagenwerkweek, willen vooral jongeren minder dagen per week aan de slag: 47,6% van de 20 à 30-jarige werknemers zou graag niet meer de volle vijf dagen werken. Onder de 60-plussers is de interesse hierin dan weer het kleinst (35,1%). De voornaamste redenen waarom werknemers minder dagen willen werken, is omdat ze meer willen investeren in hun persoonlijk leven (77,6%), de totale werkdruk willen verminderen (36,5%) of meer bij de kinderen willen zijn (29,3%).

“We zien dat jonge mensen minder geneigd zijn om zich meteen vast te binden tot één job of werkgever, ze gunnen het zichzelf om verschillende dingen uit te proberen”, legt Bries uit. “Gemiddeld zou een kwart van alle werknemers naast de vaste baan ook graag een andere job doen, hetzij als flexi-jobber, hetzij in bijberoep. De meeste oudere werknemers zijn die fase wel voorbij, maar tegelijk zijn er dus ook 60-plussers die naar het einde van hun loopbaan nog in hun interesses willen investeren waaraan ze tot dan geen prioriteit gaven”, aldus Bries.