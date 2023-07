6 op de 10 horecazaken zoeken personeel: “Als mensen zelfs niet meer willen werken voor Peter Goossens, voor wie dan wel?”

Buurt aangesla­gen na dodelijk ongeval van tandartsen­ge­zin in Doornik: “Ze hadden nog een heel leven voor zich. Op een seconde is alles weggevaagd”

Geen schijn van een kans had het gezin van tandartsenkoppel Vincent (48) en Annick (47), toen hun voertuig woensdagnacht de betonnen vangrail raakte op de snelweg nabij Doornik. Samen met hun drie tienerzonen in de wagen stierven ze ter plekke, op tien minuten van hun woning. “We zijn verbijsterd”, klinkt het in de buurt. Hoe kon het dramatische ongeval met hun BMW X5-hybride gebeuren? “Is de chauffeur in slaap gevallen? Of was er technisch iets mis aan de wagen?”