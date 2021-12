6 op 10 Vlamingen mijdt events tot na coronacrisis

Het expertisecentrum van de Karel de Grote Hogeschool bevroeg begin december 1.000 Vlamingen. Daaruit blijkt dat 54 procent zich niet veilig voelt op evenementen. Slechts 21 procent vindt de maatregelen op events streng genoeg. Volgens Christine Merckx, hoofd van het expertisecentrum, draagt communicatie over 'broeihaarddata' bij aan het grote onveiligheidsgevoel: "De broeihaarddata waarop de media en beleidsmakers zich vandaag baseren, zijn voornamelijk indicatief. Best efforts met de beschikbare data die er zijn. Want hoe kan je nu exact in kaart brengen waar iemand besmet werd?”, vindt ze.

Coronabesmetting na event?

De Sportpaleis Groep probeert hierover meer data te verzamelen, geven de onderzoekers aan. De organisatie stuurde bezoekers uit de maand november een enquête. Ze werden gevraagd of ze een week na het event een coronabesmetting hadden opgelopen en of ze de bron van de besmetting kenden. Bijna 95 procent denkt niet besmet te zijn geweest met het coronavirus een week na afloop van het event. Slechts 3 procent weet zeker dat ze besmet waren de daaropvolgende week. 8 procent van hen beweert dat ze besmet werden tijdens hun bezoek. 2.000 mensen vulden de enquête in.

Gerichter ingrijpen in evenementensector

De resultaten van Sportpaleis Groep zijn niet waterdicht, maar wel indicatief, zegt Merckx. "Het kan zelfs nog waterdichter als we de krachten binnen de sector bundelen. Organisatoren kunnen vragen naar de perceptie van de bezoekers over hun besmettingen. Bijvoorbeeld gekoppeld aan een tevredenheidsbevraging zoals organisatoren vaak uitsturen na afloop van het event. Deze cijfers kunnen we dan vergelijken met de algemene besmettingscijfers en de genomen maatregelen. Zo kunnen het beleid en de sector gerichter ingrijpen daar waar nodig.”