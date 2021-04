6.000 vaccinaties moeten anders worden ingepland na beslissing over AstraZeneca

De beslissing over het AstraZeneca-vaccin heeft “quasi geen impact”, zei Beke. Sowieso komen nu de 65-plussers en de mensen met onderliggende aandoeningen aan bod voor een vaccinatie. De 6.000 prikken die "herboekt” moeten worden, betreffen vooral jonge stagiairs in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen. Zij zullen dus niet met het AstraZeneca-vaccin ingeënt worden.

Zowel Beke als Vandenbroucke benadrukten dat uit het onderzoek van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) gebleken is dat 18 mensen overleden zijn aan bijwerkingen van AstraZeneca, op een totaal van 25 miljoen toegediende dosissen. “U laten vaccineren is dus een veel beter wapen tegen dit virus dan u niet laten vaccineren”, zei Beke. Hij roept mensen die symptomen van eventuele bijwerkingen ervaren wel op hun huisarts te contacteren.

Risicoanalyse per leeftijdsgroep

Vandenbroucke was wel kritisch voor het EMA. “Wij wilden dat het een wat grondigere analyse had gemaakt over het risico op bijwerkingen per leeftijdsgroep. Ik was op de vergadering van de Europese ministers van Volksgezondheid gisteren niet de enige die dat zei.” België wil ook meer duidelijkheid van het EMA over de tweede dosis van het coronavaccin. Wanneer moet die precies worden toegediend? Kan na een eerste prik met AstraZeneca een ander vaccin gebruikt worden voor de tweede prik?