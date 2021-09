59 klachten van seksueel misbruik in kerk in 2020: 3 slachtoffers waren vorig jaar nog geen 18

Minister Crevits wil kader voor coronapas­poort, maar geen algemene invoering

12 september Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) wil dat de Vlaamse regering een kader uitwerkt voor het gebruik van een coronapas in Vlaanderen, maar is geen voorstander van een algemene invoering. “Op veel plaatsen is 90 of 95 procent gevaccineerd. Je moet voor een stuk de totale vrijheid kunnen teruggeven”, verklaarde Crevits in De Zevende Dag op Eén.