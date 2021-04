585 Vlamingen kregen door tikfoutje ten onrechte annulatie van vaccinatie-afspraak

Waarom België tóch voor leeftijds­grens koos: "Eén dode na AstraZene­ca-prik is blijkbaar erger dan de 30 Covidover­lij­dens per dag”

8 april Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) raadt dan wel aan gewoon verder te prikken, toch kiest België om AstraZeneca - tijdelijk dan toch - alleen toe te dienen aan 56-plussers. Is ons land nu tòch gezwicht onder druk van de ‘voorzichtige aanpak’ van onze buurlanden? “De vaccinatiemotivatie in Wallonië was al zo laag omdat ze daar op het nieuws hoorden dat oudere Fransen geen spuit van AstraZeneca meer kregen.”