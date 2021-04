58 reizigers met valse Covid-test betrapt op Brussels Airport, onmiddellijke dagvaarding voor wie valse documenten gebruikt

In de week van 19 tot 25 april zijn op de luchthaven Brussels Airport 58 mensen betrapt die met een vals attest van een negatieve Covid-test naar het buitenland wilden reizen. Personen die in het kader van de coronamaatregelen valse documenten aanmaken of gebruiken, riskeren vanaf nu een onmiddellijke dagvaarding voor de correctionele rechtbank, blijkt uit aanvullende richtlijnen die het College van procureurs-generaal heeft uitgevaardigd.

Reizen naar het buitenland is sinds 19 april weer mogelijk, maar bij terugkeer moet de reiziger een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen. Om misbruiken tegen te gaan heeft het College van procureurs-generaal richtlijnen uitgevaardigd over de vervolging van personen die dergelijke PLF’s of attesten over Covid-tests vervalsen.

Concreet betekent dit dat zodra een politiedienst, bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Zaventem, vermoedt dat een persoon een vals Covid-document gebruikt of dergelijk document vervalst heeft, deze daarvan een proces-verbaal opstelt. Wie bijvoorbeeld een vervalst attest van een negatieve Covid-test of een vervalst Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) gebruikt, zal op dat ogenblik niet kunnen verder reizen. De vervalste stukken worden dan ook meteen in beslag genomen. “Er wordt actief gecontroleerd op de echtheid van reisdocumenten”, zegt Ine Van Wymersch, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde, aan HLN Live. “Een eerste controle begint aan de check-in en aan de gate. Bij een vermoeden van valsheid wordt de luchthavenpolitie erbijgehaald. Die heeft de afgelopen week al 58 malafide personen onderschept op een totaal van zo’n 30.000 reizigers. Dat is een kleine minderheid, maar die kan voor grote problemen zorgen voor de volksgezondheid wereldwijd.” Het merendeel van die betrapte mensen had een vast adres in België en allen kregen ze een minnelijke schikking van 750 euro voorgeschoteld. Wie die niet betaalt, zal gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank en riskeert dan een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete tot 2.000 euro.

Gelet op de bijzondere ernst van deze - met bedrieglijk opzet gepleegde - inbreuken en het feit dat het coronabeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, is de richtlijn dat de parketten tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk. “Als de rechter de valsheid van de documenten bewezen acht, dan riskeert de dader een gevangenisstraf tot vijf jaar effectief, een boete tot 2.000 euro, en komen de feiten dus ook op het strafblad”, aldus Van Wymersch.

Minnelijke schikking

Rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld wanneer in een bepaald arrondissement deze zaken niet tijdig door de correctionele rechtbanken kunnen worden behandeld, gelet op het zeer grote aantal coronadossiers dat er al voor de rechtbank hangende is. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook voor deze zaken toch tot rechtstreekse dagvaarding worden overgegaan.

"Geen open grenzen voor wie reist met valse coronadocumenten. Wie een vervalst Covid-19-attest gebruikt, zal niet verder kunnen reizen, toch niet naar zijn vakantiebestemming, maar zich integendeel moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank of een hoge geldboete opgelegd krijgen. Eenzelfde lot is beschoren voor wie een passenger locator form, of het nu in papieren vorm of digitaal is, valselijk invult of gebruikt", benadrukt Johan Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-generaal.