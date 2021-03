58.586 burgers voeren rechtszaak tegen het klimaatbeleid van de Belgische overheden

Vandaag is het proces begonnen dat de vzw Klimaatzaak heeft aangespannen tegen het klimaatbeleid van de Belgische overheden. Om een ambitieus klimaatbeleid af te dwingen, voeren 58.586 burgers een rechtszaak tegen de vier bevoegde overheden. Volgens Klimaatzaak is hun ontoereikende klimaatbeleid zowel een schending van de zorgvuldigheidsnorm als van de mensen- en kinderrechten, en is een correct klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar.

“Dit is een uitzonderlijk proces, niet alleen vanwege wat er op het spel staat”, zegt meester Eric Gillet, advocaat van de vzw. “Op het eerste zicht lijkt alles verloren en gaan we binnen 10 à 20 jaar naar een situatie van totale barbarij, gaan we omstandigheden tegemoet die we zelfs als mensheid samen niet aankunnen. Maar we zijn niet wanhopig, we zijn woedend. Woedend omdat de tegenpartijen, de verschillende overheden, aanvoeren dat onze eisen onontvankelijk zijn, omdat we optreden voor de volgende generatie, die geen rechtspersoon zou hebben, geen schade zou ondervinden en geen belang zou hebben bij dit proces.”

“Hebben die toekomstige generaties geen belang bij menswaardige leefomstandigheden?”, gaat de advocaat verder. “Hebben zij geen belang bij het kunnen voortzetten van hun familie, en uiteindelijk van de hele menselijke soort? Die houding is net het probleem, we leven alsof de volgende generaties niet van belang zijn. Die houding was decennia geleden misschien aanvaardbaar, maar nu zeker niet meer.”

“We komen enkel vragen wat overheden zelf beloofd hebben”

“Uiteindelijk vragen we enkel wat de verschillende overheden zelf al beloofd hebben”, zegt Nic Balthazar, cineast en een van de motoren achter de vzw.

“De verschillende politici hebben in Parijs al beloofd de opwarming van de planeet te beperken tot minder dan anderhalve graad”, zegt Nic Balthazar. “Tegen 2050 zouden we mondiaal naar een nuluitstoot moeten gaan. Daar zijn akkoorden over gemaakt, we weten hoe we dat moeten bereiken. Maar in België zijn we dat op dit moment gewoon niet aan het uitvoeren.”

“Dit is het grootste proces dat ooit is gevoerd in ons land. Al die mensen vragen maar één ding, klimaatactie, omdat we maar tien jaar meer hebben. De coronapandemie heeft twee dingen aangetoond: als we de wetenschap niet volgen, geraken we in gigantische problemen. Maar als we wel samenwerken, als burgers, wetenschappers en overheden, kunnen we zoveel ongelooflijke dingen oplossen.”

Volledig scherm Nic Balthazar © BELGA

‘Opbodcultuur’

Vlaams minister van Energie en Justitie Zuhal Demir (N-VA) vraagt Klimaatzaak om niet mee te stappen in de ‘opbodcultuur’. “Eis zeer ambitieuze en realistische doelstellingen, niet de hoogste die bestaan op papier”, schrijft ze.

De minister wijst op de kostprijs van de eisen. Ondanks een investering van vele miljarden slaagde Vlaanderen er de voorbije vijftien jaar niet in om de uitstoot te doen dalen met 3 procent. Het geeft een idee over de peperdure weg die we nog moeten afleggen, voert ze aan. “Iedere euro belastinggeld kan je maar één keer uitgeven. In een economie kan je niet blind snijden.”

Demir vraagt zich daarnaast af wat het proces zal opleveren. “Als de Klimaatzaak straks wint voor de rechtbank en de geëiste, maandelijkse dwangsom van 1 miljoen krijgt? Helpt dat het klimaat vooruit?”, vraagt ze. “Wat gaat men er mee doen? En als men verliest en de klimaatbeweging wordt afgedaan als een bende dromers, zijn we dan beter af?”

Volledig scherm Zuhal Demir (N-VA) © Photo News

“Ambitieuzer klimaatbeleid”

“We vragen van onze overheden om ambitieuzer te zijn in hun klimaatbeleid”, zegt Francesca Vanthielen, een van de drijvende krachten achter de vzw.

“We hebben hier zes jaar naartoe geleefd, hier valt of staat onze rechtszaak mee”, zegt de televisiepersoonlijkheid. “We vragen van onze overheden om ambitieuzer te zijn in hun klimaatbeleid. De feiten wijzen erop dat we de laatste jaren geen CO2-reductie hebben gerealiseerd, terwijl we toch een reeks internationale verdragen hebben ondertekend waarin we ons ertoe verbinden om onder een stijging van 1,5° Celsius te blijven. Europa eist ook dat we tegen 2050 naar een klimaatneutrale maatschappij gaan. Hoe langer we wachten, hoe groter de kosten zullen zijn, we hebben er dus alle belang bij om zo snel mogelijk zeer verregaande acties te ondernemen.”

Volledig scherm Francesca Vanthielen © BELGA