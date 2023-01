560.000 euro: de duurste appartementen vind je niet meer in Knokke-Heist, maar in... Boutersem

Dendermonde Vrouw (65) hele nacht op gruwelijke wijze misbruikt: 32-jarige man opgepakt voor ernstige zedenfei­ten met geweld

In het Krijgshof in Dendermonde is een 65-jarige vrouw in de nacht van dinsdag op woensdag urenlang misbruikt door een onbekende man van 32 jaar oud. Hij kon haar appartement binnendringen met een smoesje. Pas woensdagochtend kon het slachtoffer ontsnappen en de hulpdiensten bellen.

