55 vermoedelijke slachtoffers mensenhandel aan de slag op bouwwerf van chemiebedrijf Borealis in Antwerpse haven

Muren zwartgebla­kerd en plafonds liggen op de grond: schade na brand in woonzorg­cen­trum in Aarschot is groot

Het is nog niet duidelijk wie de brand in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot heeft aangestoken. Het sporenonderzoek in het gebouw is wel afgerond. Eén van de bewoners heeft de brand niet overleefd. De materiële schade, vooral op de tweede verdieping, is groot. Op die plek ontstond het vuur. VTM NIEUWS mocht mee naar binnen met de technische dienst.

20:00