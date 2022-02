55 kilo hasj ontdekt in autokoffer op E411

In totaal werden 1.991 mensen gecontroleerd. Van hen bleken 250 personen drugs bij zich te hebben. Verder waren 44 personen onder invloed, werden 14 mensen aangehouden en zijn 19 voertuigen in beslag genomen.

Ford Kuga

De 55 kilo hasj werd ontdekt nadat een Ford Kuga gecontroleerd werd op de E411 richting Aarlen omdat er een verkeersovertreding werd vastgesteld. De drugs werd ontdekt in de kofferbak van het voertuig. De bestuurder, een Fransman, is onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Verder onderschepte de spoorwegpolitie van Brussel een ‘slikker’ die uit Cayenne kwam en op weg was naar Amsterdam. Hij had 31 bolletjes cocaïne verstopt in zijn bagage. Na een medisch onderzoek op 3 februari bleek hij nog eens 39 bolletjes in zijn lichaam te hebben. In totaal werd er 883 gram cocaïne in beslag genomen.