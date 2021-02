50.250 molshopen geteld tijdens derde mollenweekend

In totaal werden 4.646 waarnemingen gemeld met in totaal 50.250 molshopen. De cijfers liggen in dezelfde lijn als vorig jaar met toen 4.673 waarnemingen, aldus zoogdierkenner Annelies Jacobs.

De waarnemingen kleuren bijna heel Vlaanderen in. In 2.560 verschillende kilometerhokken op de landkaart werden waarnemingen van molshopen gemeld. De meeste waarnemingen kwamen uit de provincies Antwerpen (1.360) en Oost-Vlaanderen (1.081), gevolgd door Vlaams-Brabant (923), West-Vlaanderen (910) en Limburg (416).

"Dankzij de waarnemingen van molshopen, komen we meer te weten over het voorkomen van de mol in Vlaanderen. Maar ook de afwezigheid van molshopen levert heel interessante informatie op: in welke gebieden komen mollen juist wél of niet voor? Mollen worden vooral gevonden in weilanden, tuinen, boomgaarden, bossen en bosranden", aldus Annelies Jacobs.