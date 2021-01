50.000 mensen gevaccineerd in woonzorgcentra, 10 mensen met bijwerkingen

Tot en met 12 januari werden tien mensen met bijwerkingen geregistreerd in een Europese databank op een totaal van 35.000 gevaccineerden. "Dat is bijzonder weinig", legt Van Gucht uit. "Het gaat meestal om lichte bijwerkingen, zoals vermoeidheid, misselijkheid of lichte koorts."

Onderzoek

Zoals verscheidene media deze week al meldden, is een 82-jarige man in een woonzorgcentrum overleden vijf dagen na de vaccinatie. "Dat betekent echter niet dat er een verband is met de vaccinatie”, benadrukt Van Gucht. “Op hoge leeftijd is er een grotere kans op overlijden. Dat geldt zeker in woonzorgcentra, waar vooral hulpbehoevende mensen wonen. De standaardprocedure is wel dat elk overlijden kort na vaccinatie onderzocht moet worden en dat zal hier ook zeer grondig gebeuren."

Volledig scherm Een pesoneelslid krijgt een prik in een woonzorgcentrum in Ranst. © Klaas De Scheirder

Allergische reacties

In de Verenigde Staten, waar al een veel grotere groep werd gevaccineerd, meldt het Centrum voor Ziektecontrole (CDC) milde bijwerkingen bij 2 op de 1.000. Concreet gaat het om 4.000 mensen op 1,9 miljoen gevaccineerden in december. Heel af en toe was er een ernstige bijwerking, een zogenaamde anafylactische schok.

"Dat gaat om 1 op 100.000 mensen die gevaccineerd werden met het Pfizer-vaccin", benadrukt Van Gucht. "Die reactie vindt gemiddeld plaats binnen de 15 minuten na de prik. De meeste mensen hadden ook een voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties op andere vaccins. Ondertussen zijn deze mensen genezen of aan de beterhand."

De bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren is intussen gestegen tot meer dan 80 procent, zegt Van Gucht.

Hoelang bescherming?

"Verder bekijken we via verschillende opvolgstudies in hoeverre de vaccins erin slagen een immuunrespons op te wekken bij de bevolking. Zo kunnen we ook zien hoelang het vaccin bescherming biedt, ook tegen nieuwe varianten." Uit de eerste studies blijkt al dat het Pfizer-vaccin ook beschermt tegen de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant.

Volledig scherm Vaccinatie in woonzorgcentrum De Meander in Zele, ter illustratie. © Geert De Rycke

Drie factoren

Het succes van de vaccinatiecampagne zal volgens van Gucht afhangen van drie factoren. De eerste is de levering van voldoende vaccins door de farmabedrijven. Ten tweede moet er voldoende zorgpersoneel zijn om de vaccins te geven. "Zij kunnen niet overuren draaien in het ziekenhuis om Covid-patiënten te helpen én spuitjes zetten", zegt Van Gucht.

Ten derde moeten er veilige omstandigheden zijn. "Woonzorgcentra worden enkel gevaccineerd als er geen uitbraak is", aldus nog de viroloog. "Op de eerste voorwaarde hebben we zelf geen invloed, op de andere twee wel. We hebben er allemaal belang bij dat het aantal besmettingen niet te fel verhoogt. Dat kan namelijk de vaccinatie, en dus ook de terugkeer naar een normale situatie, vertragen", benadrukt Van Gucht.