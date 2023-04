5 VRAGEN AAN CARL DEVOS. “Als de pensioensaga niet opgelost raakt vóór de verkiezingen, doen PVDA en Vlaams Belang hier zeker profijt mee”

Jonge au pairs in België vaak slachtof­fer van uitbuiting

Au pair-jongeren, jongeren die in ruil voor kost en inwoon tijd doorbrengen in buitenlandse gezinnen, huishoudelijke taken uitvoeren en eventueel voor kinderen zorgen om de taal en cultuur te leren, worden in ons land vaak het slachtoffer van uitbuiting. Dat stelt FAIRWORK Belgium donderdag. "De gastgezinnen zijn vooral op zoek naar een goedkope arbeidskracht om hen bij te staan. Van altruïsme is zelden sprake", klinkt het. De organisatie roept dan ook op om au pairs te erkennen als werknemers.