5 voor 12: Mondmaskers op de planken, Martínez naar Barcelona en een waaghals op de snelweg

23 schadelij­ke pesticiden aangetrof­fen in Belgische slaapka­mers, sommige mogelijk kankerver­wek­kend

21 september Uit een Europees onderzoek naar schadelijke pesticiden in het stof in onze slaapkamers, blijkt dat maar liefst 23 schadelijke pesticiden werden aangetroffen in Belgische slaapkamers. Sommige pesticiden zijn mogelijk kankerverwekkend of schadelijk voor de vruchtbaarheid. Het onderzoek werd gevoerd door het Europese burgerinitiatief Red Bijen en Boeren.