5 miljoen euro voor maatregelen tegen uitval werknemers

EU schrapt alle Japanse invoerbe­per­kin­gen sinds kernramp in 2011

De Europese Unie schrapt al haar invoerbeperkingen op Japanse voedingswaren die na de kernramp in Fukushima in 2011 waren ingesteld. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekend gemaakt tijdens een EU-Japantop in Brussel, in aanwezigheid van de Japanse premier Fumio Kishida.