5 adviezen van ‘waterprofessor’ die de kans op ellende verkleinen: “Watersnood voorkomen? Breek dijken af!”

VERVANG BETON DOOR GROEN

In Vlaanderen is 14% van de oppervlakte verhard en dat is dubbel zoveel als het Europees gemiddelde. Elke dag worden 12 voetbalvelden open ruimte ingenomen. Als gevolg van de klimaatopvolging worden overstromingen steeds frequenter en verharding speelt daarin een nefaste rol, zo berekende Patrick Willems. “Door bijkomende verharding zou het aantal overstromingen van riolen met gemiddeld 59% toenemen.” Met een betonstop zou het aantal rioleringsoverstromingen met factor drie verminderen tot 16,5%. “Het effect van ontharding is niettemin beperkt. Klimaatverandering speelt een nog veel grotere rol”, zegt Willems. “Tussen nu en het einde van deze eeuw zal de frequentie van extreme droogte of extreem veel neerslag met factor 10 toenemen. Alleen als we de uitstoot van broeikasgassen heel hard aan banden kunnen leggen, zal het factor 5 zijn. Maar in een realistisch scenario zal een extreem weerfenomeen dat normaal pas één keer in de vijftig jaar voorkomt, tegen het einde van de eeuw gemiddeld om de vijf jaar voorkomen.”