5.600 poetshulpen gezocht, en daarom wordt het alleen maar erger: “Daar begin ik niet aan voor 1.300 euro”

Eerst nog bewolkt maar later klaart het op, morgen droog en zonnig en temperatu­ren tot 23 graden

24 september Vandaag/vrijdag is het eerst meestal bewolkt en op lokaal plaatselijk gedruppel na droog. In het westen zijn er meer opklaringen. In de loop van de namiddag klaart het ook elders op en wordt het in het noordwesten zelfs zonnig. De maxima schommelen tussen 16 en 22 graden bij een zwakke tot meestal matige zuidwestenwind. Dat meldt het KMI.