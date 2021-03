“450.000 euro doorgesluisd van vzw Let's Go Urban naar persoonlijke vennootschappen El Kaouakibi”, blijkt uit eindverslag bewindvoerster

450.365,83 euro. Dat is het bedrag waar de voorlopig bewindvoerder van vzw Let’s Go Urban (LGU), het geesteskind van Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi, zich grote vragen bij stelt in haar verslag. Volgens de bewindvoerder zou het de afgelopen jaren vooral om een ding gedraaid hebben: het financieel gewin voor El Kaouakibi en haar andere vennootschappen. “Het is niet meer met de belangen van de jongeren van het Kiel voor ogen dat Sihame El Kaouakibi de laatste jaren haar activiteiten heeft ontplooid.” Harde woorden voor de politica, die dinsdag samen met haar advocaten naar de ondernemingsrechtbank in Tongeren trekt om zich te verzetten tegen de bewindvoerder. We sommen enkele van de verdachte facturaties aan LGU op.