414 Belgen pasten dit jaar officieel hun geslachtsregistratie aan

Bouw van nieuwe brug over Brusselse Ring gestart: verkeer moet drie jaar lang over drie versmalde rijstroken

11:12 De werken aan de nieuwe brug van de Hector Henneaulaan over de Brusselse Ring (R0) zijn vrijdag in Zaventem gestart. Een volledig nieuwe brug bouwen is meer dan nodig: de huidige brug is sterk verouderd en verkeert in zeer slechte staat. Het verkeer moet zich tijdens de werken over drie versmalde rijstroken verplaatsen aan 70 kilometer per uur, en dat voor de komende drie jaar. De werken duren tot het voorjaar van 2024.