"40 procent van kankerpatiënten ondervond al discriminatie of afwijzing"

Kinderarts in cel voor kinderpor­no: 50-jarige dokter kwam in vizier nadat jongen werd gelokt met snoepjes

Een 50-jarige kinderarts uit het West-Vlaamse Veldegem zit in de gevangenis op verdenking van het bezit van kinderporno en voyeurisme. De speurders kwamen de dokter op het spoor na een klacht over een man die een jongetje in zijn auto had proberen lokken. Opvallend: eerder kreeg de kinderarts al opschorting wegens bezit van kinderporno.

21 juni