40 jaar Bende van Nijvel: "Als er dit jaar geen nieuwe elementen opduiken, zullen we het dossier moeten sluiten”

Het mysterie rond de Bende van Nijvel blijft tot de verbeelding spreken. Onderzoekers hebben alles op alles gezet, maar de zaak blijft een van de meest markante onopgeloste gerechtelijke dossiers in ons land. “Wij hebben in deze zaak inspanningen in alle richtingen gedaan”, zegt woordvoerder Eric Van Duyse van het federaal parket aan ‘De Morgen’. “Heel veel aspecten zijn onderzocht, zonder resultaat.”

Op 30 september 1982 pleegde de Bende van Nijvel haar eerste roofmoord in Waver. Er volgde nog een reeks gruwelijke moorden, onder andere in 1985 in de Delhaize in Aalst. Bij de roofmoorden vielen in totaal 28 doden en veertig gewonden. Al jarenlang duiken er hypotheses op, maar de identiteit van de daders blijft een vraagteken. De voorbije vier jaar gebeurden er tal van opgravingen in de hoop via DNA-onderzoek alsnog duidelijkheid te kunnen scheppen, maar veel tijd is er niet meer. De verjaringstermijn - najaar 2025 - komt intussen dichterbij.