40 dagen extra ‘coronaverlof’ voor alle werknemers: “Zo geef je ze vrijheid en autonomie, een van de basisvoorwaarden voor geluk”

Kortrijk Onderne­mers leven al bijna jaar in grote onzeker­heid door coronacri­sis: “Het is hard, maar opgeven staat niet in ons woorden­boek”

27 februari De coronacrisis sleept nu al bijna een jaar aan en voor veel ondernemers begint dat zwaar door te wegen. Niet alleen op financieel vlak, maar ook mentaal. En hoewel iedereen nood heeft om opnieuw aan de slag te kunnen, blijft perspectief uit. “Het is echt incasseren en het is niet zo simpel om mij telkens opnieuw op te laden. Maar opgeven? Nooit, dat staat niet in mijn woordenboek.”