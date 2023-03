40.000 euro per jaar voor wat extra vergaderingen: één op vijf Kamerleden klust bij in het Parlement

INTERVIEW. Wat heeft CEO Giny Boer met het saaie C&A gedaan? "Al 850 winkels hebben facelift gekregen”

“Alles. Moet. Moderner”, zegt Giny Boer (60) over haar eerste indruk van bureau en bedrijf toen ze in 2020 CEO van C&A werd. En dat is precies wat ze heeft gedaan: een nieuwe wind doet dus wonderen in een familiebedrijf van 182 jaar oud met een hele dikke laag stof erop. Ook al brengt verandering meestal ook onzekerheid en chaos en ontslagen. Maar ook: nieuwe kleuren, nieuwe broeken “met een hoge taille” en nieuwe winkels. “Al 850 winkels hebben facelift gekregen.”