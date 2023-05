4 op de 10 migranten komen België binnen via gezinshereniging, Vlaams Belang wil systeem verstrakken

Van de 142.738 migranten die in 2021 werden geregistreerd, kwam er 40 procent op het conto van de gezinshereniging. In totaal kwamen in tien jaar tijd 521.040 migranten (waarvan 271.858 uit een niet-EU-land) via het kanaal van de gezinshereniging het land binnen. In bijna zes op de tien gevallen (58 procent) van gezinshereniging ging het om niet-EU-burgers en in één op de tien gevallen om de gezinshereniging met erkende asielzoekers.