4 op 10 bedrijven overweegt personeel te ontslaan, blijkt uit enquête

Daar is de vierdagen­werk­week. Heb je er sowieso recht op? Hoe vraag je het aan? En kost het je iets?

Er is al veel inkt over gevloeid, maar vanaf volgende maandag is het echt zover: dan treedt de vierdagenwerkweek in werking. Werknemers die dat willen, kunnen vanaf dan hun baas vragen een voltijdse week in vier dagen af te werken, voor hetzelfde loon. Mag een werkgever zo’n aanvraag weigeren? En kan je nog terug naar de vijfdagenwerkweek? Juridisch expert Bart Vingerhoets van Securex beantwoordt uw meest gestelde vragen.

15 november