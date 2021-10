4 miljoen euro van Veljkovic verbeurdverklaard: ook luxevilla, Rolex-horloges en juwelen kwijt

HET DEBAT. Is het een goed idee om het ziekte­brief­je af te schaffen voor wie korte tijd ziek thuis blijft?

5 oktober De federale regering heeft plannen om het verplichte ziektebriefje af te schaffen voor wie slechts een paar dagen ziek is. Door werknemers die één, twee of zelfs drie dagen ziek zijn niet naar de dokter te sturen voor een briefje, wil de regering de administratieve rompslomp verminderen én miljoenen euro’s besparen. Wat denk jij? Is het afschaffen van het ziektebriefje voor slechts enkele dagen een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat politici en experts ervan vinden.