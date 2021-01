4 dokters over hun vervroegde vaccinatie: “Een hoopgevend signaal en een hart onder de riem voor velen”

Geert Meyfroidt (48), intensivist in het UZ Leuven: “Een hart onder de riem voor velen”

“Het grappige is, ik zei het enkele uren geleden nog tegen een journalist: we moeten beginnen met het zorgpersoneel en de huisartsen in de eerste lijn te vaccineren”, zegt de intensivist en voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde. “Nu het zover is, is dit een belangrijk signaal. Elke dag worden de mensen in de eerste lijn geconfronteerd met personen van wie het niet duidelijk is of ze besmet zijn. Zij lopen elke dag het risico om het virus op te lopen. Niet in het ziekenhuis, want daar wordt alles aan gedaan om het veilig te houden, maar buiten het werk. Het feit dat zij nu ook zicht hebben op een vaccinatie is zeer goed nieuws op twee vlakken. Eerst en vooral kan hierdoor de bezetting in de ziekenhuizen gegarandeerd worden. En het is ook een hart onder de riem voor velen na al die maanden hard labeur, met risico voor hun eigen gezondheid. Die vaccinatie zal hen rust geven en het moraal opkrikken.”