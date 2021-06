3M reageert voor het eerst op PFOS-vervuiling in Zwijndrecht: “Geen negatieve gevolgen bij onze werknemers, zullen helpen waar we kunnen”

De Amerikaanse chemiereus 3M heeft voor het eerst sinds het uitbreken van het PFOS-schandaal in de omgeving rond zijn fabriek in Zwijndrecht zelf gereageerd. In een persbericht stelt het bedrijf altijd zijn verantwoordelijkheid te hebben genomen en ook in de toekomst nog te zullen nemen. Maar studies bij zijn eigen werknemers - die het meest van iedereen aan PFOS worden blootgesteld - tonen volgens het bedrijf “geen negatieve gezondheidseffecten”.

3M zal deze namiddag om 14 uur zelf aan het woord komen in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement. Dat is voor alle duidelijkheid niet de onderzoekscommissie die zal onderzoeken wat er allemaal politiek is foutgelopen de afgelopen jaren. Tot die getuigenis communiceert 3M enkel via de mededeling, schrijft de VRT vanmorgen.

In het persbericht zegt 3M de commotie over de situatie in en om Zwijndrecht te begrijpen, maar het bedrijf benadrukt dat hij zijn “verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, klanten en de gemeenschap waarin we actief zijn zeer ernstig” neemt en altijd nauw heeft samengewerkt met alle betrokken overheden.

3M gebruikte de chemische stof PFOS tot 2002 op zijn site in Zwijndrecht. Nu de werken voor de Oosterweelverbinding op de Antwerpse Linkeroever gestart zijn, zijn er op en rond de werf daarvan opnieuw hoge concentraties van de vervuilende en kankerverwekkende stof gevonden. Buurtbewoners uit de onmiddellijke omgeving krijgen de raad bijvoorbeeld geen eieren van eigen kippen meer te eten. Ook moeten mensen oppassen met het eten van groenten uit eigen tuin.

“Zullen verdere verantwoordelijkheden nakomen”

Volgens 3M zijn er al verschillende keren bodemonderzoeken uitgevoerd en is er een bodemsaneringsproject opgestart. Momenteel loopt er nog een nieuw bodemonderzoek op vraag van OVAM, “waarbij rekening wordt gehouden met de huidige wetenschappelijke inzichten over PFAS” en dat ook verder gaat dan enkel het 3M-terrein alleen. 3M zegt dat het “de vervolgstappen zal bepalen indien de resultaten van dit beschrijvend bodemonderzoek bijkomende remediëringsmaatregelen vereisen”. Ook wil het bedrijf “verdere remediëringsverantwoordelijkheden zoals bepaald door OVAM nakomen”.

Toch is er volgens 3M geen reden tot ongerustheid. “Studies bij 3M-werknemers – ook in Zwijndrecht - die doorgaans een hogere blootstelling aan deze materialen hebben dan de algemene bevolking, tonen geen negatieve gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan PFOS”, klinkt het.

Volledig scherm © Photo News

Lees hieronder de integrale mededeling van 3M:

3M begrijpt dat er heel wat vragen zijn over de PFOS-situatie in Zwijndrecht. We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, klanten en de gemeenschap waarin we actief zijn zeer ernstig. We zijn in 2002 gestopt met de productie van PFOS in Zwijndrecht en investeren voortdurend in manieren om nog verantwoordelijker te produceren en de bodem en het grondwater te remediëren.

Al 50 jaar maakt 3M deel uit van de Zwijndrechtse gemeenschap. In die periode hebben we steeds nauw samengewerkt met lokale en regionale overheden, OVAM en lokale NGO’s. Ook de afgelopen weken hebben we met deze partijen gesproken en zullen we deze gesprekken blijven voortzetten. Op 29 juni nemen we deel aan de hoorzitting van de commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement.

Als verantwoordelijke fabrikant voldoet 3M aan de geldende regelgeving. 3M voert regelmatig bodemonderzoeken uit conform de Vlaamse bodemwetgeving en onder toezicht van OVAM. In 2006 heeft een onafhankelijke en erkende bodemsaneringsdeskundige een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op de 3M-site in Zwijndrecht. Dit resulteerde in een bodemsaneringsproject dat in 2009 werd goedgekeurd door OVAM.

In 2019 heeft 3M een onafhankelijke en erkende bodemsaneringsdeskundige de opdracht gegeven om het beschrijvend bodemonderzoek te actualiseren op vraag van OVAM, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige wetenschappelijke inzichten over PFAS. Dit lopende onderzoek houdt ook rekening met de omgeving buiten het 3M-terrein. Indien de resultaten van dit beschrijvend bodemonderzoek bijkomende remediëringsmaatregelen vereisen zal OVAM de vervolgstappen bepalen.

De overeenkomst met Lantis heeft enkel betrekking op de gezamenlijke remediëringsinspanningen van 3M en Lantis tijdens de Oosterweel-werkzaamheden. Wij zullen verdere remediëringsverantwoordelijkheden zoals bepaald door OVAM dan ook nakomen.

Wij hebben al een eerste constructief en open gesprek gevoerd met PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken. Lokale en internationale directieleden van 3M waren hierbij aanwezig. Wij blijven nauw samenwerken met de heer Vrancken en alle relevante overheden en zullen helpen waar we kunnen.

Studies bij 3M-werknemers – ook in Zwijndrecht - die doorgaans een hogere blootstelling aan deze materialen hebben dan de algemene bevolking, tonen geen negatieve gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan PFOS.

Onze mensen in Zwijndrecht werken elke dag nauwgezet volgens de richtlijnen die horen bij een geavanceerde technologische site.

Bekijk ook: