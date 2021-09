3M ontkent vermeende drukuitoefening op omgevingsinspectie: “Er zijn nooit ongepaste afspraken gemaakt”

Ook in Ronse hallucinan­te waarden toxische stoffen gevonden, toxicoloog Jan Tytgat: “Stop de lozingen in heel Vlaanderen”

2 september Ook Ronse is hard getroffen door het PFOS-monster. Vorige week kregen enkele bewoners al te horen dat ze best geen eieren of zelf geteelde groenten eten, vanavond krijgen ze op een bewonersvergadering te weten hoe erg het probleem wel niet is. “De resultaten zijn zorgwekkend”, zegt toxicoloog Jan Tytgat. “We moeten in heel Vlaanderen per direct stoppen met toxisch afvalwater te lozen."