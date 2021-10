3M moet vertellen hoeveel PFAS het de lucht inblaast

IN KAART. Minstens 72 fabrieken stoten giftige stoffen uit in Vlaanderen. Check hier hoeveel PFAS in uw gemeente wordt uitgesto­ten

1 oktober In maar liefst één op de vier Vlaamse gemeenten is de laatste jaren PFOS of een andere giftige stof uit de PFAS-familie gemeten. Dat blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. De toxische stoffen zijn aangetroffen op minstens 72 fabriekssites in Vlaanderen en zit massaal in Vlaamse beken en rivieren. En dat is nog maar het topje van de ijsberg: “Overal waar we meten, vinden we het.” Op onderstaande kaart kan u checken hoeveel PFAS in uw regio wordt uitgestoten.